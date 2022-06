Jeunes et climat: une enquête au-delà de la militance

Comment les jeunes de 15 à 24 ans perçoivent-ils le changement climatique et leur avenir ? L’UCLouvain les interroge et réfléchit à une communication plus ciblée basée sur la diversité.

Depuis 2019, plusieurs dizaines de milliers de jeunes ont manifesté dans le cadre de marche, de grèves ou d’autres actions sous la bannière de Youth for Climate et Friday for Future. L’émergence de ces mouvements témoigne des préoccupations et de l’engagement des jeunes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais que pensent ceux et celles qui ne sont pas descendus dans la rue ? C’est ce que l’institut de recherches en communication de l’UCLouvain aimerait savoir. Plusieurs chercheurs ont lancé une enquête doublée d’entretiens individuels afin d’analyser la manière dont la population âgée entre 15 et 24 ans perçoit l’avenir dans ce contexte d’urgence climatique et d’identifier différents groupes de jeunes.