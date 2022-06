Révocation du droit à l’avortement: la rage, la colère, la peur

En mettant à bas l’arrêt Roe Vs Wade, la Cour suprême américaine révoque le droit à l’avortement et laisse les Etats libres d’interdire l’IVG. C’est un cataclysme pour les libertés individuelles, c’est une honte pour les Etats-Unis.

C’est un tsunami pour les femmes, c’est un cataclysme pour les libertés individuelles, c’est une honte pour les Etats-Unis et c’est un tremblement de terre pour le monde. Que ce spectaculaire retour en arrière soit porté par « la » plus grande nation démocratique prive des mots pour dire l’atterrement.

En mettant à bas l’arrêt Roe Vs Wade, la Cour suprême américaine révoque le droit à l’avortement et laisse les Etats libres d’interdire l’IVG. Voilà donc les femmes ramenées 50 ans en arrière, voilà des milliers de combats annihilés, voilà le terrible triomphe de la droite religieuse conservatrice – qui ne devrait pas arrêter là sa marche en arrière. « Il est temps de rendre la question de l’avortement aux représentants du peuple », justifie un des six juges conservateurs. Hélas, on sait trop ce qu’il en est, lorsque le droit à disposer du corps des femmes est réservé aux politiques et aux idéologues.