Zizou Bergs: «Mon tennis est fait pour Wimbledon»

Si vous cherchiez l’opposé du caractère de David Goffin, le tennis belge l’a trouvé en la personne de Zizou Bergs, une pile électrique de 23 ans, casque blond, sourire ravageur et un charisme qui ne s’achète pas, même chez Harrods. Le gamin de Neerpelt a tout pour plaire, ce qu’a déjà compris IMG, une des plus grosses sociétés de management sportif, et ses dernières performances sur gazon où son tennis explosif excelle, en font directement, une des curiosités de la quinzaine à venir. On exagère ? Pas plus tard que ce jeudi, le gamin a été appelé au pied levé pour remplacer David Goffin à la prestigieuse exhibition de Hurlingham où étaient aussi conviés Djokovic et Nadal. Arrivé sur le tard, il a dû affronter le Norvégien Casper Ruud, 3e tête de série de ce Wimbledon, et il lui a collé un double 6-4 : et bim, thank you Zizou !