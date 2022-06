Droit à l’avortement: le déclin de l’Amérique

Le droit à l’avortement, acquis sociétal garanti depuis 1973, sera désormais du ressort de chaque Etat fédéré. Un retour en arrière catastrophique pour la liberté des femmes américaines. Pour leur santé et leur vie.

La date du 24 juin 2022 entrera dans l’histoire des États-Unis : le jour où la Cour suprême des Etats-Unis abrogea le droit constitutionnel à l’avortement, garanti jusque-là par l’arrêt Roe vs Wade du 22 janvier 1973 et considéré comme un acquis sociétal, corollaire de l’émancipation des femmes dans l’Amérique d’après-guerre. Il reviendra désormais à chaque État fédéré de décider si l’avortement demeure autorisé sur leur territoire. Ce bouleversement était attendu, depuis la nomination sous l’ère Trump de trois juges ultra-conservateurs, bouleversant l’équilibre politique de la cour avec six juges républicains opposés à trois démocrates.