Arnaud De Lie rêve de succéder à van Aert et… Gilbert

Qu’il soit là ou pas, finalement, Wout van Aert rebat les cartes. Son absence de dernière minute à Middelkerke, officiellement pour un genou récalcitrant, permet en tout cas à ceux qui rêvent des mailles tricolores ce dimanche d’éclaircir sensiblement le tableau même si, globalement, le National perd là son tenant du titre mais aussi et surtout un dynamiteur en diable. « Pour une équipe comme la nôtre, la course est plus facile avec que sans Van Aert », expose de prime abord paradoxalement Tom Steels, quadruple champion de Belgique et fin stratège d’une formation Quick-Step qui veut jouer sur l’action, le mouvement, la folie… pour éparpiller le peloton comme le sable dans la tempête histoire d’éviter un sprint massif entre les croquettes aux crevettes et les « pintjes ».