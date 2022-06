Paiement électronique obligatoire dès le 1er juillet: qu’est-ce qui attend les clients?

A partir du 1er juillet, plus aucun commerçant n’aura le droit de refuser le paiement par voie électronique. Carte bancaire ? Smartphone ? Plusieurs supports pourront être proposés pour régler. Grande nouveauté : les professions libérales sont également concernées.

Un petit craquage chez le marchand de glace, une séance d’ostéopathie ou encore un panier de légumes au marché… À partir du 1er juillet, tous ces achats pourront être réglés par voie électronique. Une loi a été adoptée en ce sens par le gouvernement. En toile de fond, l’accélération de la digitalisation, mais aussi la lutte contre la fraude. Et cette fois, le législateur a vu large, puisque toutes les entreprises qui sont en relation avec des consommateurs sont concernées, quelle que soit leur taille. Si payer par carte dans un supermarché est désormais un réflexe bien ancré, la démarche est moins évidente dans les night shop, cafés, petites librairies, épiceries, sur les marchés ou chez les coiffeurs, qui devront s’adapter. Même chose dans les piscines, les bibliothèques, les centres culturels : associations et administrations en relation avec des clients particuliers devront elles aussi proposer le paiement électronique. Enfin, les professions libérales devront également passer au numérique. Et donc le médical.