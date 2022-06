Diane Bernard de Fem & Law : «A la moindre crise, les droits des femmes peuvent être remis en question»

Aux États-Unis, les femmes sont désormais privées de leur droit de contrôler leur propre corps. Et cela nous concerne toutes et tous : le droit à l’avortement est fragile. La décision de la Cour suprême américaine annulant la jurisprudence Roe vs Wade est le premier retour de bâton en matière de droits des femmes, alors qu’en Belgique aussi la loi de 2018 reste limitée, comme l’analyse Diane Bernard, membre de l’association Fem & Law et professeure à l’université Saint-Louis.

La décision avait été annoncée par une fuite de documents en mai, mais nous sommes malgré tout stupéfaits aujourd’hui.