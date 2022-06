«À propos», le rendez-vous d’actualité du «Soir» du 27 juin: cyclisme, inondations...

Par Sandrine Puissant Publié le 27/06/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Peut-être faites-vous partie des personnes qui ont regardé le championnat de Belgique de cyclisme ce week-end et qui regarderont aussi le Tour de France. La popularité de ce sport a explosé avec les réseaux sociaux et les retransmissions en direct. Les spectateurs sont plus nombreux devant les écrans et au bord de la route. L’audience est plus jeune aussi. Stéphane Thirion couvre le cyclisme pour Le Soir. Il nous explique pourquoi le vélo passionne autant.

Presque un an après les inondations, les campings s’attendent à un retour massif des vacanciers. Beaucoup de terrains ont été dévastés par les intempéries. Les propriétaires ou les gérants n’ont pas ménagé leurs efforts pour les remettre en état. Liesbeth et son mari viennent de Saint-Trond, ils ont acheté le camping « Les mûrets », à Esneux, après les inondations, sur les bords de l’Ourthe. Simon Lesenfants est allé les rencontrer dans leur petit bout de nature.

Vous avez peut-être l’habitude de lire la chronique « Vous avez de ces mots » dans nos colonnes. Michel Francard a signé sa dernière ce week-end. Depuis 2016, le linguiste met en lumière l’agilité du français. C’est Anne-Catherine Simon qui reprendra le flambeau. Elle est professeure de linguistique à l’UCLouvain, ancienne élève de Michel Francard aussi. Pierre Fagnart les a réunis tous les deux dans notre studio pour parler de cette tâche ardue qu’est expliquer le français, son évolution, sa beauté et ses élucubrations.

