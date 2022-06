Julian Alaphilippe aligné sur le Tour de France? «Je le souhaite, mais il y a l’inconnue sur ma condition»

La conception de la plus grande épreuve cycliste de la planète est un jeu de construction aux équilibres précis, entre règles de l’UCI, choix stratégiques, enjeux économiques et respect des athlètes. Sans spectacularisation outrancière, ASO veille à rendre le terrain d’expression le plus varié et imprévisible possible. Mais c’est avant tout une génération de champions ultramodernes qui rend le cyclisme 2.0 si captivant. Enfin, ce sport de tradition parle aux jeunes !