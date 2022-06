Procès des attentats de Paris: la défense d’Abdeslam refuse qu’il «prenne» pour ceux que l’on n’a pu juger

C’est le dossier le plus lourd de ce procès des attentats du 13 novembre. Lourd des charges qui pèsent contre Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015. Lourd aussi du symbole que ce dernier représente. L’affluence exceptionnelle, ce vendredi, aux portes de la salle de retransmission publique de l’audience à Paris, ne trompe pas. C’est bien de l’homme qui, depuis six ans, incarne le visage de ces attentats dont il s’agit.

De quoi faire dire à son avocat Me Martin Vettes, qui entame cette dernière journée de plaidoiries du procès, qu’il faudra bien « du courage » à la cour, face à l’opinion publique, pour juger son client. Les avocats généraux du Parquet national antiterroriste (PNAT) ont requis pour lui une peine de perpétuité incompressible. La plus lourde possible en France. « Une peine de mort sociale », pour la défense.