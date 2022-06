Podcast - Pourquoi le cyclisme passionne plus que jamais

Par Sandrine Puissant Publié le 25/06/2022 à 14:00 Temps de lecture: 1 min

Peut-être faites-vous partie de ceux qui ont regardé le championnat de cyclisme ce week-end et qui regarderont aussi le Tour de France. La popularité de ce sport a explosé avec les réseaux sociaux et les retransmissions en direct. Les spectateurs sont plus nombreux devant les écrans et au bord de la route. L’audience est plus jeune aussi. Stéphane Thirion couvre le cyclisme chez nous. Il nous explique pourquoi le vélo passionne autant.

