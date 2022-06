Championnats de Belgique d’athlétisme: les Borlée souffrent, Debjani s’amuse

On espérait un 400 m de feu, ce week-end, aux championnats de Belgique, mais il faudra sans doute se contenter du minimum au vu des séries qui se sont disputées ce vendredi soir, à Gentbrugge, entre deux averses. Sans Dylan Borlée, qui a opté pour le 200 m, ni Christian Iguacel, l’une des révélations de la saison, forfait en raison de problèmes gastriques, la finale du tour de piste devra aussi se passer, ce samedi, de Jonathan Borlée. Le recordman de Belgique, qui a pourtant remporté sa série en 46.94, souffre lui aussi des intestins, et ne prolongera pas l’expérience. « C’est trop dangereux de courir dans cet état. J’avais pris la décision de ne faire que les séries avant la course. J’ai trop peur de me blesser », a-t-il indiqué.

C’est donc vers un duel entre Kevin Borlée et Alexander Doom, avec Jonathan Sacoor en outsider, que l’on se dirige au vu de ce qu’on a constaté ce vendredi. Le premier a dominé sa course en 46.09, le meilleur temps de la journée et le second, la sienne, sans trop forcer en 46.14. Sacoor, lui, est enfin descendu… sous les 47 secondes, ce qui l’a rassuré.