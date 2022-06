Jean-Sébastien Legros adjoint de Jeunechamps à Seraing

Le staff du RFC Seraing est complet. En cette fin de semaine, Jean-Sébastien Legros complète le triumvirat, aux cotés de José Jeunechamp, le boss et Gregory Proment. José Jeunechamp se dote non seulement de deux jeunes éléments à la carrière de joueur exemplaire (Proment a été le capitaine du FC Metz durant plusieurs années), mais également de gaillards intelligents, très classes dans leur comportement ainsi que leur approche humaine, et dotés d’une saine ambition. Pour rappel, Jean-Sébastien Legros a fait le bonheur de diverses équipes dont l’AS Eupen, le CS Visé puis surtout son club de cœur, le RFC Liégeois. Le frère de Guillaume a aussi disputé… la Ligue des champions sous la bannière de Dudelange. Dernièrement, il a dirigé avec succès le Stade Disonais qu’il a fait monter des séries provinciales à la Division 2 Amateur.