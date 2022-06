Paris-Saint Germain: la société de production de Kylian Mbappé officialise un partenariat avec la NBA

Le nom Kylian Mbappé continue de s’étendre dans le monde. C’est à travers sa société de production, Zebra Valley, lancée récemment, que Kylian Mbappé a noué un partenariat avec la NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Le partenariat va durer plusieurs années et a été officialisé lors de la Draft 2022.

Le partenariat entre Zebra Valley, une société de divertissement, spécialisée dans la production de contenu et la NBA, a été rendu officiel ce vendredi 24 juin. À l’occasion de la Draft 2022, Kylian Mbappé était présent en personne accompagné de 15 garçons et filles de sa fondation. Dans une interview accordée à Bein Sport, l’attaquant français s’est réjoui cet accord : « Je suis là parce que j’ai ouvert une boîte de production et on a signé un partenariat avec la NBA. C’était l’occasion, avec la draft, de la lancer aux yeux du monde. En tant que fan de NBA, j’étais aussi content de venir à la draft. »