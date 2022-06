Angèle se remémore son premier grand festival: «C’était catastrophique»

Son premier grand festival fut We Love Green en 2018 à Paris.

Il y a plus de doute qu’avant », mais « le doute fait avancer » : Angèle, princesse belge de la pop, admet « la pression » d’un deuxième album qu’elle défend actuellement sur scène, portée par l’« euphorie » des festivals.

Après le succès de son premier opus « Brol » (1,5 million d’exemplaires vendus), on pouvait penser que la chanteuse se voyait à 26 ans comme établie. Mais la pochette de son second disque, « Nonante-Cinq » (95, sa date de naissance) où elle est dans un grand-huit, livre déjà un indice sur un vécu plus complexe.