Un véhicule percute une ambulance à Bruxelles avant de prendre la fuite: quatre blessés

En raison de l’importance du choc, l’ambulance s’est déplacée de plusieurs mètres. Les deux patients et l’un des ambulanciers à l’arrière de l’ambulance ont été sévèrement secoués, tandis que le second ambulancier, qui voulait monter à bord, a été éjecté et s’est retrouvé sous l’ambulance. Le conducteur du véhicule ne s’est pas arrêté et a continué sa route. Il a cependant pu être rapidement identifié par la police de Bruxelles-Nord, selon Walter Derieuw. Les quatre blessés ont été transportés à l’hôpital par d’autres ambulances. Les deux ambulanciers sont, eux, en incapacité de travail pour « un certain temps ».