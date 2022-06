Rallye du Kenya: Thierry Neuville remonte à la 4e place après la première boucle de ce samedi

Thierry Neuville (Hyundai), auteur de deux scratchs samedi matin, a grimpé à la 4e place du Rallye du Kenya, 6e des 13 étapes du championnat du monde des rallyes WRC. Le Belge, qui a profité de l’abandon de son équipier Ött Tänak pour revenir à 7.4 secondes du podium.

Le pilote germanophone, redescendu à la 9e place vendredi après avoir connu un problème de puissance moteur, a entamé la première des six spéciales de la journée de samedi à la 5e position. Neuville a débuté par un 2e temps dans la 8e spéciale avant de signer son premier scratch du rallye dans la suivante, Elmenteita (15,08 km), et ce malgré un pare-brise cassé. « Il y avait beaucoup de pierres sur la spéciale et c’était compliqué de les voir », a-t-il déclaré à l’arrivée.