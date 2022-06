Le très beau geste d’Andy Murray: il reversera ses gains remportés à Wimbledon aux victimes de la guerre en Ukraine

Andy Murray fait également parler de lui en dehors du court de tennis. Le double vainqueur de Wimbledon va reverser l’entièreté de ses gains lors de l’édition 2022 du Grand Chelem aux victimes de la guerre en Ukraine. Le vainqueur du tournoi remportera deux millions de livres sterling.

L’Écossais de 35 ans, actuellement 51e au classement ATP, va faire don de ses gains à l’UNICEF comme l’explique le journal The Sun. Le but étant de fournir du matériel médical et des fournitures aux enfants fatigués par la guerre. L’ancien numéro 1 mondial a ajouté : « Il y a des familles et des enfants qui essaient de quitter le pays. Il y a aussi des familles dont les maisons sont détruites. Pour moi, l’éducation était une chose assez importante pour essayer d’aider les enfants qui sont dans des situations difficiles. »