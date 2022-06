Sammy Mahdi officiellement élu président du CD&V

Sammy Mahdi a été officiellement élu nouveau président du CD&V samedi avec 96,86 % des voix, a-t-il été annoncé lors de la journée des familles du parti flamand au parc d’attractions Plopsaland de La Panne. Il quitte donc son poste de secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration.

Sammy Mahdi était le seul candidat à la succession de Joachim Coens à la tête du parti. Il a annoncé son départ au début du mois de mai à la suite d’un sondage qui ne donnait plus que 8,7 % des intentions de vote au CD&V. « D’un point de vue stratégique, il aurait peut-être été plus judicieux de rester secrétaire d’Etat, mais le devoir m’a appelé », a souligné M. Mahdi samedi après son discours devant les membres du CD&V. « J’ai senti une grande inquiétude parmi les sections locales à propos des résultats. Et j’ai toujours dit que j’assumerais cette tâche si on me le demandait. »