«L’indignation»: la presse américaine bouleversée par la décision de la Cour suprême sur l’avortement Vendredi, la Cour suprême a annulé l’arrêt Roe v. Wade reconnaissant depuis 1973 l’avortement comme un droit constitutionnel. Désormais, ce sont aux Etats de légiférer sur le sujet. Une décision qui fait couler beaucoup d’encre outre-Atlantique.

Manifestantes pour le droit à l’avortement devant la Cour suprême, le 24 juin 2022 à Washington, DC. - AFP

Par Nithya Paquiry Publié le 25/06/2022 à 13:16 Temps de lecture: 3 min

Plus qu’un retour en arrière, un choc. En révoquant vendredi 24 juin le droit constitutionnel d’avorter, la Cour suprême des Etats-Unis, met à mal un acquis historique datant d’il y a près d’un demi-siècle, comme le souligne le New York Times, qui titre : « Dans un arrêt de 6 contre 3, la Cour suprême met fin à près de 50 ans de droit à l’avortement ». Les juges ont ainsi décidé de revenir sur l’arrêt « Roe versus Wade » de 1973, pour permettre à chaque Etat d’autoriser ou non l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Une résolution aux conséquences durables qui va, selon le quotidien new-yorkais, « transformer la vie de l’Amérique, bouleverser la politique américaine et mener à une interdiction de l’avortement dans près de la moitié des États-Unis ».

Cet ensemble de mutations radicales est, pour le Washington Post, en totale contradiction avec la volonté d’une grande partie de la population américaine : «Les juges vont à l’encontre de l’opinion publique sur l’avortement et les armes à feu », peut-on ainsi lire en Une du site.

De son côté, la chaîne d’information en continu CNN revient sur les origines d’un tel séisme, rappelant qu’il s’agit là de l’œuvre de l’ex-président républicain Donald Trump : «L’héritage durable de Donald Trump sera désormais l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade ». Et pour cause, si ce texte est régulièrement contesté depuis 1973 par la frange conservatrice de l’échiquier politique américain, ce sont bien les trois nominations de magistrats durant le mandat de Donald Trump qui ont fait flancher la balance. En conséquence, un lourd travail de rééquilibrage reste à faire pour les démocrates qui « se concentrent sur la lutte contre l’avortement lors des élections de mi-mandat après la décision de la Cour suprême », ainsi que précise le Wall Steet Journal. Le quotidien économique retient en outre ces mots prononcés vendredi par la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi : « Tout se jouera sur le bulletin de vote en novembre. »

Des images marquantes

Ce choc, relayé par la presse américaine se traduit aussi en images. Et si nous retrouvons sur le site du New York Times les photos des « milliers de personnes » protestant « contre la fin du droit constitutionnel à l’avortement », les médias conservateurs américains ont eux immortalisé des scènes que Fox News qualifie plutôt de « Prise d’otages ». La chaîne d’informations met ainsi sur son site une vidéo légendée « Des manifestants en faveur de l’avortement ont violé la sécurité à l’extérieur du bâtiment du Sénat de l’Arizona, selon un membre du Parlement. »

Même son de cloche du côté du New York Post, qui titre sur « L’indignation en Amérique ». Une formulation forte accompagnée de photographies «des manifestants arrêtés à New York alors que des scènes chaotiques éclatent à travers les États-Unis après l’arrêt Roe v. Wade ».