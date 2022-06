Hockey Pro League : une victoire sans forcer leur talent pour les Panthères

Avant de rejoindre leurs quartiers dans la banlieue de Terrassa, en Catalogne, les joueuses belges devaient encore accomplir leurs derniers devoirs de Pro League en disputant 2 duels face aux Etats-Unis, à Den Bosch. Des rencontres disputées sans Barbara Nelen et France De Mot, préservées à 8 jours du coup d’envoi de la compétition mondiale qui allaient permettre à Raoul Ehren et à son staff de régler encore des derniers détails face à une nation largement à la portée de son équipe. Et dès l’entame des débats, les Red Panthers prenaient l’initiative et se montraient dangereuses via Abi Raye, Charlotte Englebert et Justine Rasir. Elles obtenaient 2 p.c. qui ne donnaient rien tout comme ceux obtenus par les Américaines.

Le jeu belge manquait clairement de structure et d’un peu d’énergie. De quoi permettre aux Etats-Unis de retrouver des couleurs dans ce deuxième quart d’heure et de porter le danger devant la cage d’Aisling D’Hooghe. Mais à la 24e minute, les Red Panthers passaient à côté de l’ouverture du score lorsque la déviation d’Ambre Ballenghien terminait sa course contre le poteau du but. La partie était un peu décousue même si la Belgique se créait plus de possibilités que son adversaire. Et c’est finalement Louise Versavel qui réussissait à ouvrir le score d’un magnifique tir dans la lucarne avant le retour aux vestiaires (29e).