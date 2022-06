Un conducteur percute une ambulance à Bruxelles et blesse quatre personnes: il était sous l’emprise de l’alcool

L’accident s’est produit vers 0h50 à l’angle des boulevards Léopold III et Général Wahis. « Notre ambulance était sur place pour une mission urgente, prenant en charge deux personnes tombées avec leur trottinette », explique le porte-parole des pompiers. « Notre véhicule d’intervention était à l’arrêt, en dehors de la chaussée, tous feux allumés, lorsqu’il a été percuté par un autre véhicule à l’arrière gauche ».

Une ambulance des pompiers de Bruxelles a été heurtée par un autre véhicule lors d’une intervention, dans la nuit de vendredi à samedi à Schaerbeek. Les deux ambulanciers et deux autres personnes ont été blessés. Le conducteur qui a provoqué l’accident a pris la fuite mais a pu être rapidement identifié par la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode), indique, samedi, Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. L’homme a d’ailleurs pu être arrêté.

En raison de l’importance du choc, l’ambulance s’est déplacée de plusieurs mètres. Les deux patients et l’un des ambulanciers à l’arrière de l’ambulance ont été sévèrement secoués, tandis que le second ambulancier, qui voulait monter à bord, a été éjecté et s’est retrouvé sous l’ambulance.

Le conducteur du véhicule ne s’est pas arrêté et a continué sa route. Il a cependant pu être rapidement identifié par la police de Bruxelles-Nord, selon Walter Derieuw. Les quatre blessés ont été transportés à l’hôpital par d’autres ambulances. Les deux ambulanciers sont, eux, en incapacité de travail pour « un certain temps ».