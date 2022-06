La fusillade qui a fait deux morts à Oslo traitée comme «un acte de terrorisme islamiste»

Arrêté peu après l’attaque qui a fait deux morts et 21 blessés, le suspect « a un long historique de violences et de menaces ».

Les services norvégiens de renseignement intérieur (PST), chargés de l’antiterrorisme, ont annoncé samedi traiter comme « un acte de terrorisme islamiste » la fusillade mortelle qui s’est produite dans la nuit près d’un bar gay du centre-ville d’Oslo.

Arrêté peu après l’attaque qui a fait deux morts et 21 blessés, le suspect « a un long historique de violences et de menaces » et le PST l’a sur son radar « depuis 2015 en lien avec des inquiétudes sur sa radicalisation » et son appartenance « à un réseau islamiste extrémiste », a déclaré le chef des services, Roger Berg, lors d’un point de presse.