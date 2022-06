Recruté par Brighton cet été, le jeune attaquant Simon Adingra pourrait débarquer à l’Union Saint-Gilloise

Ce vendredi, le club anglais de Brighton & Hove Albion a officialisé l’arrivée de Simon Adingra, jeune attaquant ivoirien de 20 ans en provenance de Nordsjælland. Le jeune ailier a notamment inscrit 16 buts en 37 rencontres avec le club danois la saison dernière. A peine arrivé en Angleterre, Simon Adingra pourrait déjà plier bagage et partir pour la Belgique.

Comme l’explique nos confrères de L’Avenir, Brighton souhaiterait prêter son nouvel attaquant à l’Union Saint-Gilloise afin qu’il acquiert un peu d’expérience. L’attaquant ivoirien pourrait donc arriver sous la forme d’un prêt dans le club unioniste. Avec le départ de Deniz Undav et l’incertitude concernant l’avenir de Dante Vanzeir, l’Union Saint-Gilloise voudrait donc accueillir un nouvel attaquant, et ce en plus de l’arrivée de Dennis Eckert Ayensa.