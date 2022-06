Privées d’IVG chez elles, les Texanes forcées d’aller avorter ailleurs

Vendredi, la Cour suprême des Etats-Unis a dynamité le droit fédéral à l’avortement, renvoyant à chaque Etat le droit de l’interdire. Et ce que vivent les Texanes depuis septembre 2021 – devoir voyager pour mettre fin à une grossesse – va devenir plus courant, de nombreux Etats du sud et du centre du pays ayant immédiatement banni cette procédure.

Depuis sa ville d’El Paso, « F » n’a que 45 minutes de trajet pour rejoindre Santa Teresa, au Nouveau-Mexique, où une clinique dédiée à la santé reproductive a ouvert en 2015 grâce à des lois plus progressistes qu’au Texas.

« Un fou avec un flingue »

Mais d’autres doivent voyager bien plus loin. « Ce qui était le plus difficile pour moi, c’était comment me rendre ici », raconte Ehrece, une ingénieure de 35 ans qui a fait près de 1.000 km depuis Dallas, dont la dernière portion en taxi. « Le chauffeur m’a déposée à la station-service à côté et j’ai marché jusqu’ici, afin que personne ne sache où j’allais », ajoute-t-elle.

Cette femme, qui ne souhaite pas encore d’enfant pour des raisons professionnelles, a de bonnes raisons de s’inquiéter. La législation texane permet de poursuivre n’importe quelle personne impliquée, de près ou de loin, dans un avortement. Cela inclut les soignants mais aussi, par exemple, les chauffeurs Uber qui conduisent les patientes jusqu’à la clinique.

« Ils ne rendent pas la chose facile », dit Emily, une professeure de yoga de 35 ans qui ne veut pas devenir mère. « Tu t’inquiètes que quelqu’un vienne t’attaquer devant la clinique, ou qu’un fou avec un flingue vienne à l’intérieur », ajoute-t-elle.

Les militants qui manifestent devant le bâtiment ne font pas peur au docteur Franz Theard. Cet obstétricien de 73 ans pratique des avortements depuis les années 1980, époque à laquelle des médecins étaient parfois blessés et même tués à cause des IVG qu’ils pratiquaient. « Nous avons beaucoup de chance que le Nouveau-Mexique ait des lois très progressistes », déclare le Dr Theard à l’AFP.

Lui ne pratique plus d’IVG chirurgicales mais prescrit des pilules abortives : une première de mifépristone, pour bloquer le développement de la grossesse puis, le jour suivant, des comprimés de misoprostol, pour déclencher les contractions.

Dans la salle d’attente, son assistante Rocio Negrete répond à de multiples questions de patientes. « Vous en êtes à combien de semaines ? », demande-t-elle. « Nous avons des rendez-vous disponibles, mais nous ne pouvons vous recevoir que jusqu’à 10 semaines. »

Les avortements chirurgicaux sont possibles au Nouveau-Mexique jusqu’à tard dans la grossesse, et les IVG médicamenteuses sont autorisées jusqu’à environ 10 semaines. Rocio Negrete reçoit de plus en plus d’appels de personnes en dehors du Nouveau-Mexique.

Mais certaines femmes, apeurées ou sans ressources financières suffisantes (la procédure coûte 700 dollars), traversent une autre frontière à la recherche d’une alternative.

« Ça n’a aucun sens »

A une demi-heure de route au sud, Ciudad Juarez, au Mexique. Dans plusieurs pharmacies, des boîtes de 28 comprimés de misoprostol, présentées comme traitement contre les ulcères, sont disponibles pour 20 à 50 dollars. La mifépristone est plus difficile à trouver, mais l’AFP est parvenue à en dénicher.

« Des femmes achètent ça et ne savent pas comment l’utiliser », regrette un pharmacien de Ciudad Juarez, une boîte de misoprostol dans les mains. « C’est dangereux, cela peut provoquer des hémorragies, donc c’est mieux de consulter un médecin », ajoute-t-il.

De retour à Santa Teresa, au Nouveau-Mexique, toutes les femmes rencontrées insistent : il est vital que des avortements légaux demeurent possibles. « Si une femme veut se faire avorter, elle y parviendra » quoi qu’il en soit, estime Ehrece, l’ingénieure de 35 ans.

« Il va y avoir plein de trucs illégaux avec lesquels les femmes pourront se tuer parce qu’il n’y aura personne pour les soutenir, aucun endroit où elles pourront faire ça en sécurité », poursuit-elle.