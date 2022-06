Guerre en Ukraine: l’usine Azot à Severodonetsk est entièrement contrôlée par les Russes

L’armée ukrainienne était retranchée dans l’usine Azot depuis plusieurs jours. Les forces russes ont finalement pris le contrôle du bâtiment. Plus de 800 civils qui s’étaient réfugiés dans l’usine ont été évacués.

La ville de Severodonetsk dans le Donbass (est), théâtre de combats féroces entre les armées ukrainienne et russe depuis plusieurs semaines, est « entièrement occupée » par l’armée russe, a annoncé samedi son maire Oleksandre Striouk.

Les forces russes et prorusses ont pris le contrôle de l’usine chimique Azot de Severodonetsk, ville de l’est de l’Ukraine d’où l’armée de Kiev avait annoncé son retrait, et ont « évacué » plus de 800 civils qui y avaient trouvé refuge, ont affirmé samedi les séparatistes.