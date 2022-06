Athlétisme: Alexander Doom conserve son titre sur 400 m

Aux championnats de Belgique, le Flandrien a dominé Kevin Borlée dans une course où il manquait beaucoup de monde. Il espère, grâce à son titre, être repris pour les Mondiaux via le ranking.

Dans une épreuve où la concurrence est habituellement impitoyable, Alexander Doom a conservé, ce samedi, son titre de champion de Belgique du 400 m. Mais à vrai dire, il s’est retrouvé un peu seul, avec comme principal adversaire, un Kevin Borlée pas encore totalement remis de fortes douleurs au dos et qui, « en manque de vitesse », a fini à distance respectable. Pour le reste, Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor, qui s’étaient qualifiés la veille, avaient déclaré forfait. Et Dylan Borlée, qui a opté pour le 200 m cette année, et Christian Iguacel, malade, n’étaient pas là non plus.

Même si la course était décapitée et que la pluie n’incitait guère à l’optimisme, Doom a fait sérieusement le boulot. Parti très rapidement, il a creusé très vite l’écart sur Kevin Borlée qui était derrière lui et a pu gérer dans la ligne droite avant de terminer en 45.36, à 2 petits centièmes de son record personnel, devant Kevin Borlée (46.04) et Jonas De Smet (46.71).