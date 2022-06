Divock Origi mis à l’honneur par les supporters de Liverpool: son but contre le Barça élu comme le plus grand de l’histoire du club (vidéo)

Divock Origi quitte Liverpool cet été après y être arrivé en 2015. Au cours des années, le Diable rouge est parvenu à s’inscrire en légende des Reds, malgré son faible temps de jeu. « Supersub » par excellence, il avait le don de marquer des buts cruciaux pour l’équipe. À l’occasion des 130 ans du club de la Mersey, l’attaquant belge a reçu un nouvel honneur, de la part des fans.

Liverpool proposait en effet à ses supporters de voter pour le plus grand but de l’histoire des Reds. Ce sont 130 réalisations qui ont été retenues par le club pour leur « qualité, importance, statut iconique et héritage durable ». Si c’est un panel qui a été chargé de les classer jusqu’au 11e rang, le top 10 est le résultat du vote des supporters.

Et c’est ainsi qu’au premier rang, on retrouve le légendaire but d’Origi face à Barcelone en demi-finale de Ligue des champions 2019, sur un corner rapidement joué par Trent Alexander-Arnold. Le Diable devance Steven Gerrard, qui occupe la 2e et 3e place avec des buts en finale de FA Cup 2006 et Ligue des champions 2005.