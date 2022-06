Sammy Mahdi (CD&V), le Barack Obama du Aldi, tient sa revanche

Il ne manquait qu’une bande originale du style « Eye of the Tiger » pour accompagner un Sammy Mahdi bondissant, tout sourire et smartphone à la main sur la petite scène du parc Plopsaland à La Panne. Le CD&V y organisait samedi sa journée des familles, histoire de se remonter le moral après la série de sondages désastreux qui placent le parti en queue de peloton au nord du pays. Et pour se motiver rien de tel qu’un « ambianceur » hors pair comme Sammy Mahdi, officiellement intronisé président du CD&V devant un parterre de casquettes orange.