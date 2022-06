La police recherche des témoins d’une tentative d’enlèvement d’une ado en janvier

Alors qu’un homme tentait d’enlever l’adolescente, cinq jeunes sont intervenus pour aider la victime. La justice souhaite retrouver ces jeunes et entendre leur témoignage.

La police a lancé un avis de recherche samedi à propos d’une tentative d’enlèvement d’une jeune fille de 14 ans à Westende, en janvier. Les enquêteurs recherchent cinq garçons ayant aidé la victime, mais disposent également d’un portrait-robot d’un éventuel suspect.

L’adolescente se trouvait à l’arrêt de tram Sint-Laureins à Westende, le mercredi 26 janvier dernier vers 19 heures, lorsque le chauffeur d’une camionnette blanche garée sur un parking non loin est sorti de son véhicule et s’est approché d’elle. En néerlandais avec un accent anglais, il lui aurait proposé de la ramener chez elle. L’adolescente a décliné et a alors été saisie par le bras par le suspect.