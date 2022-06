Nafi Thiam, une forme grandissante au meilleur moment

Le 8 mai dernier, Nafi Thiam révélait qu’elle avait sérieusement craint de ne pas pouvoir disputer les grands championnats de cet été – les Mondiaux d’Eugene en juillet, l’Euro de Munich en août – après avoir longtemps souffert du dos durant sa préparation. Après avoir renoncé aux interclubs, elle allait reprendre la compétition le 22 mai et se demandait comment elle allait évoluer.

Un mois et demi plus tard, toutes ses interrogations se sont envolées. Au fil des épreuves qu’elle a disputées depuis lors, sur 100 m haies, sur 200 m, en longueur et en hauteur, elle n’a fait que se rassurer. Mais ce samedi, sa confiance a fait un grand bond en avant avec la victoire qu’elle a décrochée dans le concours de longueur des championnats de Belgique. Dans la pluie et la fraîcheur de Gentbrugge, la Namuroise est allé chercher le 4e résultat de sa carrière en retombant à 6,63 m lors de son sixième et dernier essai, après avoir déjà atteint 6,51 m à son deuxième (1).