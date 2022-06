Scène ahurissante en athlétisme: agressé avant sa course, il devient champion de France avec un oeil bandé (vidéo)

Wilfried Happio a reçu plusieurs coups au visage lors de son échauffement et s’est présenté au départ du 400m haies avec un bandeau sur l’oeil et le nez en sang.

C’est avec un bandeau sur l’oeil gauche que Wilfried Happio s’est présenté sur la ligne de départ du 400m haies aux championnats de France. Au cours de l’échauffement, l’athlète de 23 ans a en effet été violemment agressé. Et vingt minutes plus tard, il est devenu champion de France et a signé les minima pour les Mondiaux d’Eugene avec un chrono de 48 sec 57.

« Un mec qui venait de nulle part lui a demandé si c’était bien lui Wilfried Happio et s’est jeté sur lui », a expliqué à l’AFP et au quotidien L’Equipe Olivier Vallaeys, entraîneur du hurdler. « Moi je l’ai ceinturé. C’était 20 minutes avant la course, on était prêts à partir en chambre d’appel. On est sous le choc. Le mec a été interpellé. Wilfried va bien. Mais je suis sans voix, c’est de l’agression pure. C’est scandaleux. Ce sont des méthodes de sauvage. »