SC Charleroi: les Zèbres sont partis du bon pied

D’un premier match de préparation, il ne faut jamais tirer des conclusions. Mais c’est toujours intéressant de débuter sur une bonne note. En déplacement au Grand-Duché pour y affronter le vainqueur de la Coupe, le Racing Luxembourg, les Zèbres ont eu le bon goût de remettre une première copie très propre. Il faut dire qu’Edward Still avait lancé d’emblée ce qui, en fonction bien sûr des joueurs disponibles, pouvait s’apparenter à un onze proche déjà d’une équipe type. En effet, si Koffi, Gholizadeh et Zorgane n’étaient toujours pas mobilisables, et si Badji n’avait pas effectué le déplacement, les joueurs le plus souvent utilisés la saison dernière étaient au coup d’envoi. En attaque, faute d’un remplaçant déjà désigné pour Vakoun Bayo, c’est Anthony Descotte qui était aligné. Très concerné, l’ancien Anderlechtois a tout fait pour saisir sa chance. Après deux minutes de jeu à peine, il avait déjà alerté le portier luxembourgeois. La rencontre, bien partie, était cependant très vite retombée dans un certain faux rythme.