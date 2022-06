La triste histoire d’Andrea Jaeger, prodige du tennis retraitée à 19 ans: «J’ai été harcelée sexuellement au moins 30 fois»

Andrea Jaeger a connu une carrière précoce et fulgurante dans le tennis des années 80. À 15 ans, elle se hissait en quarts à Wimbledon et en demies à l’US Open. À 18 ans, elle avait deux finales de Grands Chelems à son compteur dans une époque où évoluaient Martina Navratilova, Chris Evert ou encore Billie Jean King. Jaeger atteint rapidement le 2e rang mondial, mais à 19 ans, elle décide de prendre sa retraite. À l’époque, elle évoquait une blessure à l’épaule et un burn-out. Sauf qu’en réalité, la situation était plus sombre encore.

Désormais âgée de 57 ans et sœur au sein de l’église anglicane, Jaeger révèle dans le quotidien The Independant avoir été harcelée sexuellement à de très nombreuses reprises. « J’ai eu au moins 30 incidents avec une employée de la WTA au tout début de ma carrière », explique-t-elle. « Elle avait un gros problème pour garder ses mains pour elle. Je me changeais dans des toilettes portables ou dans un box de salle de bain parce que je ne voulais pas faire face aux commentaires, à l’intérêt ou aux actions des gens. »