Annoncé à Bruges depuis deux jours, Andy Carroll écourte sa lune de miel pour un essai au Club… mais se rate

Le double coup dur ! Actuellement sans club après une demi-saison avec West Bromwich en Championship (on ne peut pas dire qu’il a été étincelant), l’ancien joueur de Liverpool reste sur quelques années difficiles. Loin d’être le joueur atypique mais ô combien précieux chez les Reds début des années 2010, Andy Carroll galère à survivre dans le monde professionnel.

Afin d’oublier un peu sa saison difficile, l’Anglais avait décidé de prendre quelques bons jours de beau temps en partant à Tulum, au Mexique, pour sa lune de miel. Mais celle-ci aura été de courte durée, d’après le Mirror. En effet, une opportunité d’essai au Club de Bruges s’est présentée à lui et il n’a pas hésité une seconde à écourter sa lune de miel pour ça. Malheureusement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour lui : la direction du Club n’a pas été satisfaite de ses tests physiques et mentaux et ne lui a donc pas proposé une période d’essai.