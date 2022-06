L’ancien joueur du Real Marcelo fête le but de son fils comme si c’était le sien (vidéo)

Le fils suit les traces du père ! Alors que le Bréslien a passé une partie de sa carrière au sein du club madrilène, son fils semble bien parti pour en faire de même puisqu’il évolue aussi au sein du club de la capitale espagnole.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Marcelo s’investit pour la carrière de son fils. Ce week-end, alors que son fils Enzo avait un match, l’ancien capitaine du Real y a assisté et cela a porté chance à son fils ! Sur corner, le jeune joueur âge de 13 ans a marqué d’une très belle tête. Le père a alors fêté son but comme si c’était lui qui avait marqué : le sourire aux lèvres.