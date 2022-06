Gianni Tabonne après 20 ans chez Navetteurs.be: «Le chantier qui rest est encore énorme, mais le bilan est positif»

Ça a commencé par un ras-le-bol. Des trains en retard ou annulés, des passagers laissés à quai sans information… C’était en décembre 2001. Et Gianni Tabbone se demandait « est-ce que je suis le seul à en avoir ras-le-bol » ? Il a lancé un forum, au départ d’un blog sur ce qui n’était pas encore les réseaux sociaux, dans un monde qui n’avait pas encore de GSM, ne parlons pas de smartphones… Sans le savoir, ou presque, Navetteurs.be était né. Plus de 20 ans plus tard, l’association qui a décidé de défendre les voyageurs ferroviaires est plus qu’active. Gianni Tabbone, son initiateur, en est devenu le porte-parole. Il a décidé aujourd’hui de tourner la page et vient de quitter le conseil d’administration de l’ASBL (officiellement portée sur les fonts baptismaux en 2012). En 20 ans, qu’est-ce qui a changé à la SNCB dans sa relation avec les voyageurs. Et l’inverse. La parole toujours douce et respectueuse mais le regard franc et profond, à 47 ans, « Monsieur Navetteurs » passe le témoin.