Rallye du Kenya: victoire de Rovanperä, Neuville prend les 5 points de la Powerstage

« Je n’ai pas grand-chose à dire, je suis très déçu », a confié Thierry Neuville dès son arrivée. « Déçu aussi pour nos mécaniciens qui travaillent vraiment dur. C’est un week-end frustrant. »

Le Belge reste deuxième au général avec 80 points cependant loin derrière Rovanperä (145) qui aligne un 4e succès cette saison et une 6e victoire en carrière.

Hyundai a connu un week-end noir avec aussi l’abandon d’Ött Tanak pour problème mécanique (direction assistée) dimanche. L’Estonien reste 3e au WRC avec 62 points.

Chez Toyota, on a le sourire. Kalle Rovanperä a devancé le Gallois Elfyn Evans, 2e à 52.8 et le Japonais Takamoto Katsuka, 3e à 1 : 42.7. Le Français Sebastien Ogier est 4e à 2 : 10.3.

Le Belgo-Grec Jourdan Serderidis, pilote amateur d’Yvoir, et Frédéric Miclotte, son co-pilote (Ford Puma Rally1) ont terminé 7es. Le duo dispute quelques rallyes en WRC cette saison, avec encore le rallye de Grèce en WRC (8-11 septembre) et peut-être le Rallye de Catalogne (20-23 octobre). « On a eu un fantastique rallye, c’est extraordinaire de terminer 7e. On laisse Sebastien Loeb (8e) derrière nous, je n’aurais jamais imaginé ça, même en rêve. »