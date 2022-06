Amazon veut faire parler les morts

Technologiquement, c’est une vraie démonstration de force. Lors de sa conférence « re : MARS », Amazon a brièvement présenté un projet de synthèse vocale pas comme les autres : pouvoir donner à son assistante Alexa la voix de n’importe qui. Ce genre de travestissement n’a rien de nouveau. On se souvient par exemple des « deepfakes » qui permettent, dans une vidéo, de coller n’importe quel visage sur un autre corps de manière très convaincante. Si on veut remplacer tous les acteurs d’un film par Jim Carrey, on fournit à une intelligence artificielle quantité de données vidéo de l’acteur américain. Elle se charge ensuite de replacer le visage de la star partout où on le souhaite. Le principe de cette technologie est similaire pour l’audio : une sorte de filtre qui permet de coller un visage sur un autre ou de remplacer une voix.