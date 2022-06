Dave Sinardet: «Sammy Mahdi pourrait attirer un public plus jeune»

Dave Sinardet est politologue à la VUB et Saint-Louis.

Dans quel état Sammy Mahdi récupère-t-il le CD&V ?

Ce parti leader en Flandre a dégringolé de manière assez dramatique. Un sondage de la VRT le plaçait même à 9 %, ce qui a provoqué le départ de Joachim Coens. Cela dit, le CD&V est toujours au pouvoir et y restera probablement encore en 2024. Si la Vivaldi continue au fédéral, il sera nécessaire. Si on part sur l’axe PS/N-VA, il faudra un partenaire. Or, on connaît les tensions entre la N-VA et le VLD, ce qui pourrait aussi maintenir le CD&V au gouvernement flamand. Il n’en reste pas moins que tourner autour des 10 % serait une catastrophe.