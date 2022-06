«J’étais pétrifiée»: une femme raconte son viol sur un tournage du site porno Jacquie & Michel

Piégée par un rabatteur rencontré en ligne, Isabelle raconte avoir été violée en 2013 dans une chambre d’hôtel à Paris, en présence de Michel Piron. Ce témoignage remet en cause la défense du fondateur du site pornographique, qui assure n’intervenir qu’en tant que diffuseur.

C’est un témoignage capital dans l’enquête qui vise Michel Piron, le fondateur du site Jacquie & Michel mis en examen le 17 juin pour complicité de viol et traite d’être humain en bande organisée. Isabelle*, une femme d’une quarantaine d’années au moment des faits, explique avoir été violée à plusieurs reprises sur un tournage, en présence de Michel Piron et de sa femme. C’était en 2013 dans une chambre d’hôtel près de la gare Montparnasse, à Paris. Isabelle a porté plainte en décembre 2020. Cette plainte, que Le Figaro a pu consulter, remet en cause la défense du fondateur du site pornographique, qui assure n’intervenir qu’en tant que diffuseur.