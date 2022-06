Billie Eilish, l’idole de la jeune génération, en concert en Belgique

Billie Eilish O’Connell est un phénomène. La jeune patronne de la pop mondiale est d’abord un phénomène de précocité puisqu’à 18 ans, elle raflait, avec son frère producteur Finneas, cinq Grammy Awards pour son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? , sorti en 2019. Mais Billie Eilish est surtout un phénomène pour avoir si bien synthétisé à sa façon – on ne peut plus naturelle – le mal-être de toute une génération, la sienne, au travers de chansons personnelles, autobiographiques, sombres et souvent douloureuses. Elle parle de dépression, d’envies de suicide, d’automutilation, d’abus, d’angoisses… Avec sa façon de s’habiller hyperbaggy, entre couleurs flashy et multicouches, elle a créé un style repris par toute une planète de fans.