Sommet du G7: ce qu’il faut savoir du château bavarois transformé en forteresse pour l’occasion

Posé sur un pâturage vert émeraude, sous un ciel bleu azur, l’hôtel cinq étoiles classé monument historique offre une vue impressionnante sur le massif du Wetterstein et son célèbre Zugspitze, le point culminant de l’Allemagne à presque 3.000 m d’altitude.

C’est dans ce paysage mêlant prairies, vaches replètes, chalets en bois fleuris de géraniums et forêt de sapins que le chancelier Olaf Scholz a accueilli sur le tapis rouge ses six partenaires américain, français, britannique, canadien, italien et japonais.

En début d’après-midi, les dirigeants -tous des hommes à l’exception de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen- ont posé pour la traditionnelle photo de famille, laissant tomber la cravate.

Seuls le Français Emmanuel Macron et le Britannique Boris Johnson sont arrivés en Bavière accompagnés de leur épouse. Au programme, pour celles qui ont été accueillies par la femme d’Olaf Scholz, Britta Ernst, la ministre régionale de l’Education : marche nordique, fabrication des violons, exposé sur le changement climatique dans les Alpes.

Tous les dirigeants découvrent pour la première fois ce site spectaculaire situé à une centaine de kilomètres de Munich, non loin de la frontière autrichienne.

A Elmau, une clôture métallique de 16 km de long et de jusqu’à trois mètres de haut a été érigée pour empêcher l’accès à d’éventuels protestataires.

Et jusqu’à 18.000 policiers sont mobilisés avec des renforts en provenance de toute l’Allemagne, selon le ministère bavarois de l’Intérieur.

Dimanche, les manifestants anti-G7 ont dû se contenter d’un rassemblement dans la bourgade de Garmisch-Partenkirchen, à une vingtaine de kilomètres d’Elmau. Des policiers surveillaient toutes les routes d’une région soumise au bruit incessant provoqué par les hélicoptères de la police et les délégations. Selon les médias allemands, le coût total de ce sommet s’élève à 177 millions d’euros.

Un château de luxe

La résidence aux 115 chambres et suites, équipée de spas, de piscines en plein air, d’une salle de concert, de cinq restaurants dont l’un a deux étoiles au Michelin, placera donc les dirigeants dans une bulle.

Outre quelques chemins de randonnée, une seule petite route, barrée, permet d’accéder au château.