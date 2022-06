Coronavirus: l’évasion immunitaire, le principal atout du variant BA.5

Un avion furtif. C’est l’image donnée par l’infectiologue français Gilles Pialoux pour décrire la capacité inédite du variant omicron et plus encore de ses petits frères BA.4 et BA.5 à passer sous les défenses immunitaires acquises lors d’infections antérieures au covid-19 ou la vaccination. Un avantage qui lui permet d’élargir le nombre de personnes potentiellement touchées – les non-vaccinés et non-infectés étant maintenant quasiment inexistant – par l’intermédiaire des réinfections ou des infections de percée (post-vaccination). En Belgique, où BA.5 devrait devenir le variant dominant cette semaine – il représente 49 % des cas détectés selon le dernier rapport de surveillance génomique de la KULeuven –, le nombre de contaminations a augmenté de 25 % (plus de 3.000 cas par jour) et les hospitalisations de 32 % (87 admissions pour covid par jour) en une semaine sans que cela n’inquiète à ce stade experts et autorités.