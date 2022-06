Grand Chelem: Nadal dans le rôle de Djokovic à Wimbledon

C’est ce lundi, sur le coup de 13h30 (14h30 en Belgique), et selon une tradition « so british », que Novak Djokovic, champion sortant, ouvrira le grand bal de ce Wimbledon 2022 sur un Central prestigieux qui fête ses 100 ans, cette année.

Historique, la levée anglaise l’est déjà, avec un Grand Chelem qui s’est volontairement privé de Russe (pas de Medvedev, le nº1, par exemple) et de Bélarusse (pas de Sabalenka, ni de Azarenka), dans le contexte actuel, avec comme conséquence, dictée par l’ATP et la WTA, de ne pas générer de points. Mais c’est justement parce que Wimbledon représente tellement l’histoire du tennis qu’il ne sera jamais considéré comme une… exhibition et, finalement, hormis les bannis ou les blessés, tout le monde a répondu présent, avec même de gros objectifs en vue pour les cadors.