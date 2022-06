«Pour le prix qu’on paye, cela ne devrait pas arriver»

La réalité semble parfois éloignée du rêve, et il arrive que certaines promesses faites par l’organisation s’envolent. Entre abandon et désillusion, certains étudiants gardent un goût amer de leur séjour.

Pour Alexis, parti en programme scolaire au Canada, WEP ne gère pas tout de A à Z comme elle en donne l’impression. « Ils ne font que faire le lien entre nous, l’organisme sur place et la famille, mais récoltent les lauriers. Une fois arrivé, tu n’as quasi plus de contacts avec eux. Je ne demandais pas un appel chaque semaine, juste une présence et une aide au moment où j’en ai eu le plus besoin. Ils ne font que nous renvoyer vers les contacts locaux. Sauf qu’à partir du moment où tu ne te sens pas écouté sur place, tu t’attends à ce que WEP prenne les choses en mains et règle les problèmes. »

Dans sa brochure et sur son site internet, WEP met pourtant en évidence une information claire et transparente, une sélection attentive des familles d’accueil, des organisateurs locaux de confiance, et une assistance personnelle pendant le séjour. En théorie, le système semble bien huilé. Mais en pratique, « tout se joue sur la chance », résume une ex-employée de l’entreprise.