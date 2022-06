Ancien joueur de Bruges et du Standard, Anthony Limbombe se relance en D2 néerlandaise

Après quatre saisons difficiles au FC Nantes, Anthony Limbombe a signé un contrat de deux ans avec Almere City, un club de D2 néerlandaise.

Le passage de Limbombe, 27 ans, chez les Canaris, qui avaient déboursé 8 millions en 2018, s’est révélé être un flop. Après une modeste saison (29 matches, 1 but en championnat), il est prêté au Standard en juillet 2019. Son séjour chez les Rouches prendra fin anticipativement en décembre notamment en raison de blessures récurrentes (6 matches, 1 but). À son retour à la Beaujoire, il n’a plus fait partie des plans des coaches et en avril dernier, il a trouvé un accord avec la direction du club breton pour rompre son contrat.