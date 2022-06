Procès du 13 novembre à Paris: ces fidèles de l’audience en ressortent bouleversés

En plus des parties civiles et de la presse, une poignée de quidams ont suivi religieusement l’entièreté du procès des attentats de Paris, dans la modeste salle prévue à cet effet. Ils évoquent une expérience humaine forte, dont on ne sort pas indemne.

Il est 10h30 ce vendredi 24 juin et la plaidoirie des avocats de Salah Abdeslam – la dernière dans ce procès destiné à se refermer mercredi – ne commencera que dans deux heures. Une foule composite d’étudiants et de retraités se presse pourtant déjà en file indienne – une personne a même amené son tabouret de camping – devant les portes de la salle Odette Dumas, unique pièce du palais de Justice de Paris où l’audience est retransmise pour le « grand public », grâce un projecteur et deux écrans plats. Cette hyperponctualité est pleine de sagesse : la capacité de cette petite salle, limitée à 80 personnes, sera atteinte quelques minutes plus tard.