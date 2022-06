Les Red Flames s’inclinent 0-1 face à l’Autriche en match de préparation à l’Euro

La Belgique, 19e nation mondiale, s’est inclinée 0-1 face à l’Autriche (FIFA 21) dans son troisième match de préparation à l’Euro féminin de football, dimanche, à Lierre. Maria Plattner (65e) a inscrit l’unique but de la rencontre.

Demi-finalistes du dernier Euro, les Autrichiennes entamaient mieux la rencontre, avec une première tentative non cadrée de Laura Feiersinger (6e). En excellente position après une perte de balle de Tessa Wullaert dans l’entrejeu, Julia Hickelsberger-Füller ne concrétisait pas (15e). Le tir de l’extérieur du rectangle de Laura Wienroither ne trouvait pas non plus le cadre (31e).

Côté belge, bien servie par Justine Vanhaevermaet, Wullaert ne parvenait pas à armer sa frappe en raison du retour in extremis de Barbara Dunst (36e).