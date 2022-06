Anderlecht: Sebastiano Esposito arrive pour muscler le secteur offensif

Rome ne s’est pas faite un jour. L’Anderlecht de Felice Mazzù non plus. Samedi, la réception de Saint-Trond s’est soldée par une courte défaite (0-1). Le seul but de la rencontre a été inscrit contre son camp par Armando Lapage, le petit-fils de Paul Van Himst, suite à un corner de Christian Brüls. Si on a senti la rage de vaincre côté des Limbourgeois où figurait un certain Shinji Kagawa, le tableau marquoir est bien anecdotique pour les Mauves. Surtout pour son nouveau T1. Il aurait évidemment voulu entamer son mandat par un autre résultat mais il a pu constater dans des circonstances réelles sur quels points il devrait mettre l’accent dans les prochains jours et les prochaines semaines. A un mois de la reprise, il y a encore du boulot. Mais il n’y a aucune raison de céder à la panique…